Bron : des opérations cardiaques d’enfants déprogrammées

D’après Le Progrès, des opérations cardiaques d’enfants ont été déprogrammées ces dernières semaines à l’hôpital Louis-Pradel, à Bron. Des opérations pourtant de la plus haute importance. Et qui sont parfois annulées au tout dernier moment.

"C’est insupportable, invivable", raconte Nicolas, dans les colonnes du quotidien régional, le papa d’un bébé de six mois souffrant d’une malformation cardiaque congénitale. L’opération de son bébé a été reportée au dernier moment. Il doit absolument être opéré entre ses quatre et six mois pour ne pas couvrir de risque au niveau des poumons. Mais les places en réanimation manquent.

"Nous espérons que cette situation exceptionnelle s'améliore", explique le Pr Jean Ninet, chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital.