Les braqueurs ont attaqué en presqu'île un fourgon livrant des bijoux et des métaux précieux.

Un fourgon, qui s'apprêtait à livrer des bijoux et des métaux précieux dans une société située rue Thomassin (Lyon 2), s'est fait attaquer ce vendredi matin à 9h par au moins trois hommes cagoulés et armés. Selon le parquet de Lyon, aucun blessé n'est à déplorer. Les suspects, qui n'auraient tiré aucun coup de feu, sont en fuite avec un butin pour le moment estimé à 275 000 euros d'après le parquet. L'enquête a été confiée aux services de la direction zonale de la police judiciaire pour vol à main armée en bande organisée et association de malfaiteurs.