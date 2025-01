Le kebab Mont Berliner, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône ce jeudi 9 janvier 2025 après un contrôle d'hygiène.

C'est un kebab pourtant réputé de Lyon et qui possède deux restaurants entre Rhône et Saône. Le Mont Berliner du 3e arrondissement, situé au 123 rue Massena, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène ce jeudi 9 janvier. Un contrôle qui fait suite à un signalement de consommateurs ayant déclaré avoir été malades après avoir consommé dans l'établissement pourtant relativement bien noté sur internet (4,3/5 sur Google).

Le restaurant propose des kebabs "façon berlinoise" et se félicite, sur son site internet, d'être "considéré par ses clients comme le meilleur kebab de Lyon".

Défaut de maintenance et de nettoyage des locaux

Au cours du contrôle, les agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations ont découvert notamment la présence de blattes vivantes et mortes en zone de production et ont également relevé "le défaut de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage et des équipements". Des denrées à date limite de consommation dépassée ont aussi été découverte dans le restaurant.

Pour éviter tout risque de contaminations et d'intoxications, la DDPP a ainsi fermé d'urgence l'établissement. Ce dernier, pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 52. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut la préfecture du Rhône dans son arrêté de fermeture.