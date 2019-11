Black Friday : des militants bloquent un dépôt Amazon à Lyon

Un entrepôt d'Amazon à Saint-Priest, près de Lyon, est bloqué ce vendredi matin par 200 manifestants.

À l'occasion du Black Friday, 200 militants d'Alternatiba, Youth for Climate, Extinction Rebellion et Attac bloquent un entrepôt d'Amazon à Saint-Priest. À travers cette action "Block Friday", ils souhaitent s'attaquer "au symbole du capitalisme et de la surproduction".

Dans un communiqué commun, ils expliquent vouloir "perturber l'activité économique de l’entreprise, alerter l'opinion publique sur l'impunité sociale, climatique, environnementale et fiscale d’Amazon et envoyer un message fort à nos députés en exigeant l'intégration de mesures ambitieuses comme l'amendement des Amis de la Terre*3 au projet de Loi économie circulaire qui aurait pu être voté le 9 et 16 décembre à l'Assemblée nationale", mais aussi s'opposer à la construction d'un entrepôt de 160 000 m² près de l'aéroport Lyon Saint Exupéry.

Les accès à la plateforme sont donc impossibles depuis 7 heures. Les forces de l'ordre sont également présentes sur le secteur.