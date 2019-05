Bison futé : week-end vert dans les deux sens à Lyon

Mis à part les difficultés habituelles de sorti et d'entrée à Lyon, Bison futé prévoit du vert tout le week-end dans le sens des départs et des retours.

À la faveur d'un mercredi 8 mai placé en milieu de semaine, certain ont fait le choix de faire un long pont en fin de semaine. Malgré tout, après les chassés-croisés des dernières vacances de printemps, la circulation sera bien plus fluide sur les routes lyonnaises. Que ce soit dans le sens des départs vendredi et des retours dimanche, Bison futé ne prévoit que du vert dans l'agglomération lyonnaise et dans le quart sud-est de la France.

Attention, comme toujours, les entrées et sorties de Lyon aux heures de pointe seront tout de même difficiles comme chaque jour de l'année. Le prochain week-end compliqué sur les routes est attendu pour le pont de l'Ascension fin mai.

Bonne route.