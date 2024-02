Bison futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi

La circulation s'annonce très difficile ce samedi sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs.

La circulation sera de nouveau très difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end des 24 et 25 février où les trois zones seront en vacances. Bison futé place la région en rouge et l'ensemble de la France en orange pour la journée de samedi dans le sens des départs.

Des difficultés autour des stations de ski

"Toute la journée, des difficultés de circulation particulièrement intenses sont attendues sur les axes desservant les stations de sport d’hiver en région Auvergne-Rhône-Alpes", indique Bison futé.

Les autoroutes A40 et A43 devraient être particulièrement chargées dans le sens des départs. Bison futé recommande ainsi d'éviter ces deux axes de 9 h à 18 h notamment entre Mâcon et Annemasse pour le premier et entre Lyon et Chambéry pour le second.

Dans le sens des retours, aucune difficulté particulière n'est attendue en Auvergne-Rhône-Alpes.