Bison futé - Lyon : circulation difficile pour le 1er week-end de vacances

Bison futé voit du orange et du rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce premier gros week-end de départs en vacances de l'Hexagone.

Dans le sens des départs

Vendredi 5 juillet, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les métropoles et leur périphérie. Les départs en vacances vont venir grossir la circulation habituelle. Mais c'est ce samedi 6 juillet que les plus grosses difficultés vont apparaître sur les axes menant du nord du pays vers le sud-est et la Méditerranée ou vers le Sud-Ouest et l’Espagne. Autant dire que rouler à Lyon sera très difficile. Il sera conseillé de quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 8 heures, d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-Provence de 8 heures à 18 heures et d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9 heures à 15 heures. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10 heures et 18 heures (attente supérieur à 30 minutes).

Dimanche aussi les routes seront chargées notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A7 et A43 et dans le sud sur l’autoroute A9. Il est conseillé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-Provence de 9 heures à 21 heures et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 heures à 18 heures.

Dans le sens des retours.

Ce week-end est annoncé vert de vendredi soir à dimanche soir. Mis à part les perturbations habituelles des retours de week-end vers les grandes villes, Bison futé ne prévoit pas de perturbation particulière.