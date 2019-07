Bison futé : journée noire sur les routes lyonnaises samedi

La journée de samedi s'annonce très compliquée sur les routes près de Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'une manière générale, ce week-end sera l'un des plus chargés de l'année.

Dès vendredi, la situation sera compliquée dans le sens des départs et celui des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé prévoit du orange dans la région dans les deux sens et du orange dans celui des départs partout en France. Mais c'est samedi que la situation sera la plus critique. Pour la première fois des vacances d'été, Bison futé prévoit du noir dans le sens des départs. Dans le sens des retours la journée sera classée rouge dans la région et orange en France.

Conseils pour le samedi 3 août

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France après 13 h.

évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles, entre 9 h et 19 h.

évitez l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 6 h à 17 h.

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 10 h à 17 h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon de Provence, de 4 h à 19 h.

évitez l’autoroute A8 entre Aix et Nice de 9 h à 17 h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne, de 5 h à 17 h.

évitez les autoroutes A20 et A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand de 7 h à 18 h.

évitez les autoroutes A62 et A61 entre Bordeaux et Narbonne de 7 h à 16 h.

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 7 h à 17 h.

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 h à 16 h (attente supérieure à 30 min) avec une période très dense de 11 h à 12 h (attente supérieure à 1 h).

Dans le sens des retours

rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures.

évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles,de 9 h à 18 h

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers,de 9 h à 15 h.

évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Lyon,7 h à 16 h.

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier de 8 h à 17 h.

évitez l’A71 à hauteur de Clermont-Ferrand de 10 h à 18 h.

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux de 9 h à 16 h.

Enfin dimanche, la circulation sera toujours très chargée dans la région avec du orange attendu dans les deux sens. Il est déconseillé de circuler par Lyon durant les heures de pointe.