Bison Futé : dernière journée de chassé-croisé, l'A7 entre Lyon et Orange très chargée

Nouvelle journée rouge dans le sens des départs comme des retours ce dimanche, deuxième jour du weekend de "chassé-croisé" pour les vacanciers.

L'inévitable weekend qui voit chaque année se relayer juilletistes et aoûtiens se poursuit. Et si ce dimanche sera plus calme que samedi, la circulation restera difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche, classée en vigilance rouge par Bison Futé.

L'autoroute A7 très chargée

Aux Lyonnais sur le départ des vacances, ce dernier conseille de ne pas emprunter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 7h à 20h, avec une circulation particulièrement difficile entre 11h et 17h. Dans le sens des retours, il leur est recommandé d'éviter cette même portion d'Orange à Lyon de 11h à 19h, avec un pic de voitures sur la route entre 13h et 15h.