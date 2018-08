Après une courte fermeture estivale, les bibliothèques municipales de Lyon rouvrent leurs portes dès mardi. Retrouvez les horaires de votre bibliothèque préférée.

A tous ceux qui ont dévoré leurs livres au bord de l’eau, à la montagne ou dans les transports, vous pourrez dès la semaine prochaine refaire le stock. Les bibliothèques de la ville de Lyon ont fermé leurs portes pour une courte période estivale. Dès mardi, la plupart accueilleront de nouveaux le public, toujours aux horaires d’été cependant. Seule la bibliothèque de la Duchère, dans le 9 e arrondissement, restera fermée jusqu’à l’automne : un incendie a fortement endommagé les réseaux électriques et informatique.

Bibliothèque du 1er arrondissement

Ouverture les mardis et mercredis de 13h à 19h

Bibliothèque 2e arrondissement

Ouverture les jeudis et vendredis de 13h à 19h et les samedis de 10h à 13h

Bibliothèque Part-Dieu, 3e arrondissement

Ouverture du lundi au vendredi de 13h à 19h

Bibliothèque Duguesclin, 3e arrondissement

Ouverture les mardis et mercredis de 13h à 19h

Bibliothèque Croix-Rousse, 4e arrondissement

Ouverture les mardis et vendredis de 13h à 19h, les mercredis de 10h à 12h et de 13h à 19h et les samedis de 10h à 13h

Bibliothèque Saint-Jean, 5e arrondissement

Ouverture les mardis et les mercredis de 13h à 19h

Bibliothèque Point du Jour, 5e arrondissement

Ouverture les jeudis et les vendredis de 13h à 19h et les samedis de 10h à 13h

Bibliothèque Clémence Lortet, 6e arrondissement

Ouverture de mes mercredis de 13h à 19h, les vendredis de 10h à 19h et les samedis de 10h à 13h

Bibliothèque Jean-Macé, 7e arrondissement

Ouverture les jeudis et les vendredis de 13h à 19h et les samedis de 10h à 13h

Bibliothèque Guillotière, 7e arrondissement

Ouverture les mercredis de 10h à 12h et de 13h à 19h

Bibliothèque Gerland, 7e arrondissement

Ouverture les jeudis et les vendredis de 13h à 19h et les samedis de 10h à 13h

Médiathèque Bachut, 8e arrondissement

Ouverture les mardis et les vendredis de 13h à 19h, les mercredis de 10h à 12h et de 13h à 19h et les samedis de 10h à 13h

Bibliothèque Saint-Rambert, 9e arrondissement

Ouverture les mercredis et les jeudis de 13h à 19h

Médiathèque Vaise, 9e arrondissement

Ouverture les mardis et les vendredis de 13h à 19h, les mercredis de 10h à 12h et de 13h à 19 et les samedis de 10h à 13h