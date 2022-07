Basket : un nouveau coach à l'ASVEL féminin

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

David Gautier a été nommé nouvel entraîneur de l'ASVEL féminin pour les deux prochaines saisons.

David Gautier, 42 ans, arrive à l'ASVEL. Il a connu à l'INSEP le président de l'ASVEL, Tony Parker, et la présidente de l'ASVEL féminin, Marie-Sophie Obama.

Il est actuellement, aussi, assistant coach de l'équipe de France féminine et du nouveau sélectionneur, Jean-Aimé Toupane. Gautier est assistant coach aux côtés de Cathy Melain et Grégory Halin.

"C’est un entraîneur très prometteur, il va apporter beaucoup de fraîcheur et d’enthousiasme à notre effectif expérimenté. Nous avons hâte de commencer cette nouvelle aventure avec lui. Et nous lui souhaitons en attendant un été victorieux avec l’équipe de France et nos Lionnes qui seront à ses côtés à la Coupe du Monde", se réjouit TP.

La Coupe du Monde 2022 de basket féminin se tiendra du 22 septembre au 01 octobre à Sydney, en Australie.