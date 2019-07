Bac 2019 : réussite en baisse dans l'académie de Lyon

La réussite au Bac est en baisse en 2019 dans l'académie de Lyon par rapport à l'année passée. Le nombre de mentions distribuées est aussi en diminution.

En 2019, dans l’académie de Lyon, le taux de réussite au baccalauréat a chuté de 0,8 point par rapport à 2018 pour tomber à 88 %. Ainsi, l’académie de Lyon compte à ce jour 31 023 nouveaux bacheliers, soit 330 de moins que l’an passé. En Bac général le taux de réussite est de 90,5 %, en diminution de 0,5 point par rapport à 2018. Cette baisse concerne notamment la série scientifique (-0,5 point) et la série économique et sociale (-0,7 point), laquelle avait enregistré une hausse de 1,7 point en 2018. Le taux de réussite est relativement stable en série littéraire (+0,1 point). Parmi les diplômés du baccalauréat général, on compte 9 935 bachelières et 7 318 bacheliers. Un écart qui s'explique par un nombre de candidates plus important que le nombre de candidats 10 877 et 8 196), mais aussi par un taux de réussite des filles supérieur à celui des garçons (91,3 % pour les filles et 89,3 % pour les garçons). En tout, 2 241 mentions "Très Bien" ont été données, 3 271 mentions "Bien" et 4 656 mentions "Assez Bien". 53,3 % des élèves qui ont passé le Bac ont obtenu une mention (-1,1 point par rapport à 2018).

Bac techno et pro, ça baisse aussi

Pour le Bac technologique, le taux de réussite est de 85,9 %, en nette baisse par rapport à ceux des sessions 2018 (87,2 %) et 2017 (89,0 %). Les séries STMG et ST2S enregistrent une nette baisse du taux de réussite (respectivement -1,8 et -2,6 points). Le taux de réussite s’établit ainsi à 81,8 % en STMG et à 87,0 % en ST2S. Le taux de réussite de la série STI2D reste stable (89,5 %).

Parmi les diplômés du baccalauréat technologique, on compte 3 237 bachelières et 3 527 bacheliers. Les garçons sont plus nombreux à passer le baccalauréat technologique (52,8 % des candidats sont de garçons), mais le taux de réussite des filles (87,1 %) est supérieur à celui des hommes (84,8 %).

Enfin pour les Bac pro, le taux de réussite est aussi en baisse pour la session 2019 (84,2 % contre 85,0 % en 2018). Les garçons y sont nettement plus représentés que les filles, mais là encore le taux de réussite des filles (87,6 %) est nettement supérieur à celui des garçons (81,9 %).

Au niveau des départements de l'Académie, c'est l'Ain qui a le meilleur taux de réussite (88,4 % (-0,2 point par rapport à 2018) devant la Loire (88,0 %, -0,1 point par rapport à 2018) et le Rhône, 87,8 %, -1,2 point).