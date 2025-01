L'OL officialise le départ de Pierre Sage

Pierre Sage, ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais. (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

L'Olympique Lyonnais a officialisé dans un très court communiqué le licenciement de Pierre Sage de son poste d'entraineur. Paulo Fonseca est pressenti pour le remplacer.

L'énorme surprise est désormais une réalité. Pierre Sage a bien été limogé de son poste d'entraineur de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien l'a officialisé dans un très court communiqué de presse publié ce mardi matin.

"L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours" explique l'OL. Avant de poursuivre : "Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe."

Pierre Sage, arrivé sur le banc lyonnais il y a quatorze mois, paye donc la période de moins bien de son équipe qui vient d'enchainer 5 matchs sans victoires toutes compétitions confondues. Trois nuls, une défaite et une élimination en Coupe de France qui ont donc "contraint" John Textor de se séparer du technicien de 45 ans.

Pour le remplacer, l'homme d'affaire américain derrière cette décision plus que surprenante, aurait fait de Paulo Fonseca sa priorité. L'ancien coach de Lille ou de l'AC Milan serait en discussion avec le patron de l'OL depuis plusieurs semaines. Reste à savoir si le coach portugais, également passé par le FC Porto et l'AS Rome, acceptera de rejoindre le club lyonnais dans les prochains jours.

Côté terrain, l'OL tentera jeudi soir, en recevant Ludogorest de s'assurer une place dans le Top 8 de la Ligue Europa avant de se déplacer à Marseille dimanche soir, concurrent direct pour le podium en Ligue 1. Deux matchs cruciaux que l'OL n'abordera pas de la meilleure des manières après cette décision de John Textor.