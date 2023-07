Près de 1 200 impacts de foudre ont été répertoriés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la nuit du 24 au 25 juillet.

D'après l'Observatoire français des tornades et orages violents, près de 1 200 impacts de foudre ont traversé la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juillet.

Cette nuit a été bien plus calme que la précédente. Cela dit, dans la journée d'hier, frappée par un orage, plus de 4000 impacts de foudre on été recensés par l'Observatoire.

Près de 1 200 décharges de foudre enregistrées depuis lundi 22h en Auvergne-Rhône-Alpes

Une vigilance jaune allégée

En Auvergne-Rhône-Alpes, sur les douze départements placés en vigilance jaune aux orages hier, seulement cinq le sont pour la journée : le Rhône, l’Ain, l’Allier, la Savoie et la Haute-Savoie.

Des averses, voire des orages, devraient tomber dès le début d'après-midi et jusqu'à environ 23h. Si les prévisions annoncent des orages "localement modérés", le thermomètre est aussi en baisse par rapport aux derniers jours.

A lire aussi : Des éclaircies avant de nouvelle averses mardi 25 juillet à Lyon