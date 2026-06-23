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De nouveaux tirs ont touché le 8e arrondissement. @Image d’illustration.

Un Villeurbannais arrêté avec 766 kg de résine de cannabis

  • par LR

    • Contrôlé au péage de Reventin-Vaugris, un homme de 37 ans originaire de Villeurbanne a été interpellé alors qu'il transportait plus de 760 kg de résine de cannabis.

    Dans la nuit du 18 au 19 juin, les douaniers ont intercepté un fourgon Renault Master au péage de Reventin-Vaugris, sur l'A7. À son bord, et selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un Villeurbannais de 37 ans transportait 766 kg de résine de cannabis, répartis dans plusieurs sacs de sport. La cargaison, estimée à 2,2 millions d'euros à l'achat et plus de 6 millions d'euros à la revente, revenait d'Espagne.

    Déjà condamné pour trafic de stupéfiants il y a une quinzaine d'années, le conducteur a été confié aux enquêteurs de l'Office antistupéfiants de Lyon. Placé en garde à vue pendant 36 heures, il aurait expliqué avoir accepté ce convoyage pour rembourser des dettes, tout en refusant d'identifier ses commanditaires.

    Présenté au parquet de Vienne, il a demandé un délai pour préparer sa défense. Son procès a été renvoyé au 29 juillet et il a été placé en détention provisoire.

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