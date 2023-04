Auvergne-Rhône-Alpes : l'opposition compte évaluer les lycées

Les groupes d'opposition PS, EELV, insoumis, communistes et PRG s'allient pour lancer une évaluation des lycées dans la région

Les oppositions de gauche à la région Auvergne-Rhône-Alpes s'allient pour lancer une mission d’information et d’évaluation citoyenne des établissements scolaires. Menés par Fabienne Grébert (EELV) et Najat Vallaud-Belkacem (PS) ils vont sillonner les lycées de la région à la rencontre de tous les acteurs du secteur : élèves, parents et personnel. L'objectif est d'identifier les forces et les dysfonctionnements des établissements.

#MissionLycees, c'est lancé !



Du 31 mars à fin juin, nous lançons une mission d'information et d'évaluation citoyenne sur les #lycées de la région #AuRA.



Donnez votre avis, contribuez pour améliorer l'état de nos lycées !



CP et dossier de presse : https://t.co/DeGiskkmIx pic.twitter.com/pAF4Gbb2Vp — Mission Lycées (@MissionLycees) March 31, 2023

Cette mission s'achevera à la fin des cours en juin. Le rapport sera remis au président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l'automne. Les élus en charge de cette mission sont remontés face à Laurent Wauquiez, président de la Région. "Non, tous les lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas en bon état. Laurent Wauquiez s’obstine à refuser la transparence en la matière et ignorer les alertes", déplore Najat Vallaud-Belkacem (PS).

