Auvergne-Rhône-Alpes : il dérobait des cartes bleues le week-end

Un homme déjà incarcéré à Nantes est accusé d'avoir dérobé 26 cartes bancaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Son mode opératoire était toujours le même. Le week-end, un homme de 33 ans dérobait les cartes bleues de personnes âgées. Entre janvier 2017 et avril 2018, il aurait ainsi volé 26 cartes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en aurait utilisé 25. Grâce aux caméras sur les distributeurs automatiques, son visage avait été isolé et des fiches de recherches diffusées au niveau national. L'homme qui présente 48 antécédents judiciaires a été interpellé en juin 2018 à Nantes pour des faits similaires. Incarcéré depuis, il a été interrogé sur les faits commis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a reconnu partiellement les 51 faits qui lui sont reprochés.