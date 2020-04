Attention à la fausse attestation dérogatoire de déplacement sur smartphone

Les gendarmes du Rhône avertissent sur les fausses attestations dérogatoires de déplacement sur smartphone. Depuis une semaine, certains sites Internet proposent de faire payer pour obtenir le document numérique sur téléphone portable.

L'attestation numérique dérogatoire de déplacement est gratuite. Ce document qu'il est possible d'avoir sur son smartphone permet de sortir lorsque l'on respecte les conditions. Il est possible de le générer et de le télécharger à un seul endroit : ici.

Néanmoins, depuis son apparition, des arnaques ont également suivis. Certains sites Internet proposent de faire payer 3 à 5 euros pour générer une attestation.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, les gendarmes du Rhône invitent à se méfier des "fausses attestations" avec trois conseils : "Ne conservez pas le fichier QR code généré sur votre smartphone après usage, ne payez jamais pour une attestation, ne partagez pas votre attestation sur Internet ou les réseaux sociaux".