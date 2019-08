Attaque près de Lyon : la piste terroriste non retenue pour l'instant

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Au moins un individu a attaqué plusieurs personnes à la gare routière de Laurent Bonnevay, à Villeurbanne, près de Lyon, faisant plusieurs blessés et une victime. La piste terroriste n'est pour l'instant pas retenue.

Ce samedi après-midi, un individu a attaqué à l'arme blanche des passants qui attendaient le bus ou étaient présents sur la gare routière de Laurent Bonnevay à Villeurbanne, près de Lyon. Le bilan est pour le moment d'un mort, un jeune de 19 ans, et neuf blessés. Pour l'instant, la piste terroriste n'est pas retenue. Selon le ministère de l'Intérieur, la police judiciaire de Lyon est saisie des chefs d'"assassinat" et "tentative d'assassinat". Le parquet national anti-terroriste est "en observation", mais non saisi.

La piste d'un deuxième suspect n'a pas été confirmée, les policiers cherchent à savoir si elle doit être écartée ou non.