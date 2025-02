Arnaque au CPF : 1,3 millions d'euros saisis dans le Rhône

Le 28 janvier dernier, neuf individus ont été interpellés et 1,3 millions d'euros ont été saisis par l'Office national anti-fraude des douanes de Lyon. Ceux-ci sont soupçonnés d'appartenir à un réseau d'escroquerie au dispositif du compte personnel de formation.

Fin janvier, neuf personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau d'escroquerie au dispositif du compte personnel de formation (CPF) ont été interpellées par l'Office national anti-fraudes des douanes de Lyon (ONAF), rapportent nos confrères du Progrès. Après une enquête longue d'une année et demi, et la perquisition de dix-neuf lieux de Provences-Alpes-Côte-d'Azur, du Rhône et de la Loire, les agents de l'ONAF ont finis par saisir une belle somme. En tout, ce sont 1,3 millions d'euros, dont 50 000 euros en espèce qui ont été trouvés le 28 janvier dernier, en marge d'une opération de grande ampleur.

Une dizaine d'organismes de formation concernés

Pour récolter cette somme, c'est une stratégie bien préparée qu'avait mis en place une dizaine d'organismes de formation du Rhône et de la Loire. Afin de débloquer les fonds du CPF, initialement dédiés à financer une formation publique continue, les escrocs proposaient de fausses formations au public. En contrepartie de leur inscription, les participants recevaient des cadeaux tels que des smartphones ou du matériel informatique, mais nul stage ni formation. Dans de rares cas, ceux-ci était dispensés de manière trompeuse, sans respecter les conditions de départ.

En charge de surveiller ces dérives, l'ONAF a donc interpellé neuf individus. Parmi eux, sept ont été mis en examen pour escroquerie, blanchiment, fraude fiscale en bande organisée et association de malfaiteurs, et quatre, ont été placés en détention provisoire. Les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

