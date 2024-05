La parcelle du "plot F" constituant les dernier travaux du nouveau quartier de l’Esplanade à Dardilly ne verra finalement pas le jour après les résultats de l’enquête publique.

La Métropole de Lyon et la Ville de Dardilly font machine arrière. Alors que le nouveau quartier de l’Esplanade de Dardilly connait de nombreuses transformations depuis le début du projet en 2007, les deux collectivités ont fait le choix d’annuler la construction du "plot F" après les résultats d’une enquête publique. "Afin de répondre aux attentes fortes des habitants, les deux collectivités ont pris la décision conjointe d’ajuster le projet en annulant la construction du plot F", ont-elles annoncées dans un communiqué commun ce mardi.

Préserver le "patrimoine végétal existant"

Avec cette décision, c’est la construction d’une "dizaine de logements sociaux" qui est annulée, même si la Métropole de Lyon et la Ville de Dardilly l’assurent "l’offre habitat du projet reste équilibrée et diversifiée." Cela permettra donc, selon les collectivités, de "valoriser ce lieu ouvert et son patrimoine végétal existant avec l’aménagement d’un nouvel espace public, complémentaire au cœur de l’Esplanade." La Métropole de Lyon et la Ville de Dardilly précisent toutefois que "cette nouvelle orientation fera l’objet d’études complémentaires" et que des places de stationnement seront conservées "pour garantir le bon fonctionnement de ce quartier (...) dans l’attente d’un aménagement définitif de la parcelle."

Ces vastes travaux du nouveau quartier de l’Esplanade doivent permettre "l’implantation d’une offre diversifiée de logements, d’une dizaine de nouveaux commerces et services de proximité, ainsi que l’aménagement d’espaces publics fortement végétalisés et désimperméabilisés", ajoutent encore les collectivités. "Nous avons entendu les habitants, que nous avons rencontrés à de multiples reprises autour de ce projet. Ces évolutions, définies en partenariat avec la Métropole, vont dédensifier le quartier (…). Elles vont surtout permettre de conserver les arbres pour créer un espace de respiration auquel les habitants seront associés", a déclaré Rose-France Fournillon, Maire de Dardilly.

Quelle échéance pour les autres travaux ?

Concernant les autres travaux, le chantier des bâtiments C, D et G, situé au centre de l’Esplanade, devrait s’achever "d’ici la fin de l’année 2024." Plusieurs commerces comme une supérette, un primeur ou encore un restaurant-salon de thé doivent voir le jour. Les plots E et F, situés quant à eux, au sud de l’Esplanade qui prévoient "35 logements sociaux, la police municipale et deux commerces et services complémentaires" sont "encore en études", concluent enfin la Métropole de Lyon et la Ville de Dardilly.

