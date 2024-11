Trois mois après avoir gravi le Kilimandjaro en Tanzanie, le Lyonnais Billal Jaouadi prépare déjà l'ascension d'un nouveau sommet. Des ascensions qu'il fait en dépit de sa maladie et pour aider des écoles de France et d'ailleurs.

Depuis l'annonce de son insuffisance rénale en 2019, Billal Jaouadi marche, presque sans s'arrêter. "C’est un challenge personnel, c'est pour faire face à ma maladie", avoue-t-il. Et qu'importe les mises en garde de sa néphrologue, "si je m'arrête, je meurs, je vais me laisser aller", souffle-t-il. Alors le Lyonnais de 52 ans veut "faire le maximum avant" que son insuffisance rénale ne s'aggrave sévèrement.

Vers un nouveau sommet au Népal

Après avoir fait le tour du Mont-Blanc, arpenté de nombreux sentiers de grande randonnée (GR) et après avoir gravi le Kilimandjaro en août, celui qui travaille au service sécurité incendie des Hospices civils de Lyon se prépare pour l'ascension d'un nouveau sommet. Ce sera très certainement un 5003 mètres au Népal, en novembre 2025 ; puis l'Elbrouz, le point culminant de l'Europe en 2026.

D'ici là, le Lyonnais de 52 ans va commencer sa préparation physique en compagnie de ses deux enfants de 22 et 20 ans. Au mois de mai, ils parcourront quelque 194 kilomètres dans le Dahar, une chaîne de montagnes désertique en Tunisie. Entre temps, Billal Jaouadi espère bien récolter un maximum de fonds pour financer un projet d'aide à destination d'une école de Tunisie, qui a besoin de deux imprimantes.

La marche pour financer des écoles d'Aura et d'ailleurs

Car s'il marche, ce n'est pas que par amour des grands paysages ou pour faire un pied de nez à sa maladie, c'est aussi pour aider les autres, et en particulier les écoliers, qu'ils soient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Tunisie ou de Namibie. S'il finance lui-même ses ascensions, les dons qu'ils récoltent via son association "Je marche pour toi" ont ainsi pour objectif de financer du matériel scolaire comme des cahiers ou de financer des sorties scolaires, des visites de musée ou la construction d'une bibliothèque. "Ça a toujours été dans ma tête que j'aiderai les enfants en primaire, sourit-il, c’est important de donner cette ouverture d’esprit aux jeunes et moi-même j’aurai aimé avoir cette chance de pouvoir sortir, de voir d’autres choses que mon environnement".

Après son ascension du Kilimandjaro, Billah Jaouadi aimerait également venir en aide aux porteurs qui accompagnent les alpinistes. Il aimerait lancer "un appel aux magasins de sport de Lyon pour récolter des équipements invendus et les donner aux porteurs parce qu’ils ne sont pas du tout équipés, ils ont des pantalons déchirés". Particulièrement motivé, le cinquantenaire n'est pas près d'abandonner ses différents projets. Alors que les dons se font plus rares, il espère désormais pouvoir toucher plus de particuliers. Les dons pour l'association "Je marche pour toi" se fontv ia la plateforme sécurisée Hello Asso, en cliquant ici.