Jeune rappeur français d’origine béninoise, KillASon (Marcus Dossavi-Gourdot, 26 ans) est un artiste complet, à la fois auteur, compositeur et chanteur de rap, formé dès l’enfance à la danse hip-hop et aux battles, qui enchaîne depuis deux ans des tournées sur les plus grandes scènes (Les Vieilles Charrues, les Francofolies de La Rochelle, le Printemps de Bourges…).

Il débarque à Vénissieux avec Wolf Show, une création musicale et chorégraphique inspirée de son album Wolf Tape, un projet musical où chacun des dix titres témoigne de manière brute et instinctive de sa vie et de ce qui l’anime profondément, une approche artistique qu’il prolonge ici par l’expérience physique à travers le corps et la danse.

Sous la forme d’une introspection en live pour trois interprètes – un rappeur, une danseuse et un danseur – lors de laquelle KillASon renoue avec l’esprit et l’énergie des battles, Wolf Show est une performance élégante avec une musique puissante et planante, portée par une atmosphère urbaine sauvage où explose sa rage de vivre !

Wolf Show - KillASon – Le 19 novembre au théâtre de Vénissieux