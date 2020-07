Après Carrefour, Lidl s’engage à vendre du poulet élevé dans de meilleures conditions

C’est l’un des combats de l’organisation pour la défense des animaux L 214, faire en sorte que les grandes enseignes vendent du poulet élevé dans de meilleures conditions.

L 214 se félicite de voir Lidl s’engager à vendre du poulet (et plus largement « tous les produits contenant plus de 50 % de poulet ») en respectant les critères de l’European Chicken Commitment (ECC). Ce dernier est un cahier des charges signé par trente ONG dont L 214 en France ou encore Compassion in World Farming, regroupant plusieurs pays comme la France, l’Italie, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni.

Dans l’ECC, les entreprises s’engagent d’ici 2026 à respecter un certain nombre de règles.. Parmi elles, des poulets élevés à la « lumière naturelle », avec « une croissance moins rapide », « une densité d’élevage de 30 kg maximum par mètre carré », et le respect de « toutes les lois et réglementations de l'Union européenne en matière de bien-être animal, quel que soit le pays de production ».

Lidl rejoint les grandes enseignes comme Carrefour, Système U ou Auchan qui, elles aussi, se sont engagées à respecter l’European Chicken Commitment.