Appel à témoin après la disparition d'une adolescente près de Lyon

Une jeune fille de 16 ans originaire de Meyzieu, dans la métropole de Lyon, est portée disparue depuis jeudi. Un appel à témoin a été diffusé par la police nationale du Rhône.

La jeune Léa Michelon a disparue. Elle a été vue pour la dernière fois à la station de tramway Meyzieu Gare le jeudi 30 mai à 18h20. La police nationale du Rhône a diffusé un appel à témoin avec sa photo. Toute personne susceptible d'avoir des informations concernant sa disparition est priée de se faire connaître auprès du commissariat de Meyzieu, 8 Avenue du Dauphiné, ou par téléphone au 04 72 45 12 30 (04 78 78 40 40 le soir et le week-end).

Léa est âgée de 16 ans, de corpulence fine, elle a les cheveux noirs, coupés mi-longs et les yeux marrons. Au moment de sa disparition elle était vêtue d'un pantalon slim noir, d'un sweat noir et d'une veste en fourrure marron. Elle portait un sac à main noir et des baskets bleues foncé. Selon le signalement de la police, elle est susceptible de se trouver à Agen ou Nîmes.