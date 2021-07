La Métropole de Lyon a sélectionné 43 associations pour porter des "projets sports solidaires", en faveur de l'inclusion sociale des jeunes et du sport féminin, pour un budget de 222 052€.

La Métropole avait lancé un appel à projets le 19 mars dernier : sur les 78 candidatures d'associations, elle en a sélectionné 43 ce lundi 5 juillet. Les projets, nommés "Sports Solidaires", ont pour but de favoriser l'inclusion dans la société des jeunes par le sport, mais aussi de promouvoir la pratique sportive féminine. Il s'agirait ainsi de "contrer les inégalités d'accès et de pratique et proposer des espaces de socialisation".

En tout, 222 052€ sont mobilisés pour financer ces 43 associations sportives déployées dans toute la métropole, toutes dédiées soit aux femmes soit à la jeunesse, dans des domaines allant du basket, handball, football, à la boxe ou à l'escrime, jusqu'à la danse tahitienne, au krav maga et au kayak (ces dernières étant proposées par les centres sociaux Dolto-la-Soie-Montbarlet à Décines-Charpieu).

Ce financement vise à soutenir les initiatives d'acteurs locaux -d'autant plus avec la crise sanitaire et les confinements successifs- et à proposer des actions sportives à la population afin de renforcer l'intégration sociale et la tolérance.

Yves Ben Itah, vice-président de la Métropole en charge de la vie associative et des politiques sportives, explique : "les jeunes ont pris de plein fouet la crise du Covid et ont connu plusieurs périodes de rupture d'apprentissage et de perte de cadre. [...] Les femmes, quant à elle, se sont souvent retrouvées en 1ère ligne pour gérer la double contrainte de leur emploi et la gestion du foyer, entrainant un isolement et un sédentarité néfaste".

Ces 43 projets devraient être lancés pour la plupart dès la rentrée de septembre 2021.