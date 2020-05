Annecy : tapage nocturne, il accueille les policiers avec une bouée canard sur la tête

avec une bouée jaune et un déguisement de canard

Les bars et les restaurants sont toujours fermés et avec le déconfinement, de nombreuses soirées se déroulent à domicile. Parfois avec excès.

Appelés pour tapage nocturne, les policiers d'Annecy se sont retrouvés dans la nuit de jeudi à vendredi face à un individu avec une bouée jaune et un déguisement de canard sur la tête.

"Mes voisins "ne sont que des vieux"", a-t-il notamment déclaré aux policiers.

"Lui et son canard paieront l'amende pour tapage", précise la police d'Annecy. L'amende pour tapage nocturne est de 68 euros.



