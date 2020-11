Ain : vers la fin des violences nocturnes ?

La situation semble se calmer dans l'Ain. Après les épisodes de violences nocturnes des week-ends derniers, cette nuit du 20 au 21 novembre a été relativement calme.

Ces dernières semaines, les week-ends avaient été émaillés de violences nocturnes dans l'Ain. Cette nuit du 20 au 21 novembre, la soirée a été calme cependant. D'après Le Progrès, seul des feux d'artifice sont venus troubler la nuit, l'un tiré vers minuit entre Pont-de-Veyle et Mâcon, l'autre vers Mézériat. Ici et là, quelques pétards isolés ont été allumés et quelques poubelles enflammées. Rien de comparable avec les échauffourées et les incendies de ces dernières semaines.

Pour rappel, des tirs de feux d'artifice et des incendies de poubelles et de véhicules avaient nécessité l'intervention des forces de l'ordre début novembre à Oyonnax, Valserhône et Bourg-en-Bresse. A chaque fois, la soirée s'était poursuivie par des affrontements entre certains habitants et les forces de l'ordre.