Ain : Un réseau de drogue démantelé à Bourg-en-Bresse

Après une enquête de six mois, la police de Bourg-en-Bresse met la main sur un gros réseau de stupéfiants. Les coupables ont été condamnés à de la prison ferme.

C'est sur un parking dans le quartier des Baudières à Bourg-en-Bresse que les dealers revendaient du cannabis, annonce le Progrès dans ses colonnes. En près de deux ans, se sont plus de 300 kilos de stupéfiants qui ont été vendus à une centaine de clients par jour. Un trafic qui rapportait plus de 3 000 euros à la journée.

La brigade des stups enquêtaient alors depuis six mois sur les échanges de plusieurs individus et ce trafic "causait un certain nombre de nuisances dans le quartier", rapporte le commissaire divisionnaire Yves Cellier. C'est ce lundi que les stups, les brigades anticriminalité de l’Ain et du Rhône ainsi que le RAID ont procédé à l'interpellation de quatre hommes.

1, 6 kilo de résine de cannabis ainsi que des armes ont été saisies. Les quatre individus ont été présentés en comparution immédiate. Agés de 20 a 37 ans, ils ont tous été condamnés, ce jeudi, à de la prison ferme. Des peines allant de six mois à deux ans.