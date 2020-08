Ain : Un jeune motard dans un état grave suite à une chute

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Un jeune homme de 16 ans été transporté à l’hôpital cette nuit après une chute en moto entre Lavours et Culoz dans l’Ain.

A 4 h 30 du matin cette nuit, un jeune garçon de 16 ans a fait une lourde chute sur la D992 entre Lavours et Culoz dans l’Ain rapporte Le Progrès. Il roulait, à ce moment-là, sans casque. Cette route est une ligne droite, et le motard aurait perdu le contrôle de son deux-roues. À l’arrivée des secours sur le lieu de l'accident, l’adolescent était inconscient et a dû être intubé avant de se faire transporter au centre hospitalier de Chambéry.