Ain : un bébé de six mois perd la vie dans un accident de la route

À Villemotier, dans l’Ain la voiture conduite par un père de famille est tombée dans le bas-côté samedi soir. Dans le véhicule, les parents et quatre enfants. Le plus jeune, âgé de seulement six mois, est décédé dans la soirée.

Les secours ont été appelés à 21h à la suite d’un accident de voiture sur la D1083 entre Saint-Etienne-du-Bois et Villemotier, dans l’Ain. Dans le véhicule accidenté, une famille de six personnes revenant vraisemblablement de Besançon, les parents et quatre enfants de 6 ans à 6 mois rapporte Le Progrès.

Environ 17 pompiers ainsi que la gendarmerie se sont dépêchés sur place. Inquiets par l’état de santé du plus jeune enfant, un bébé de seulement 6 mois, les secours l’ont transféré à Lyon où il est décédé dans la soirée.

La gendarmerie n’a pas encore communiqué les circonstances de l’accident.