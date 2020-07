Ain : soupçon de deux disparitions dans un lac

Jeudi 9 juillet, à 16h30, un pêcheur donne l’alerte : il aurait vu deux personnes en détresse dans le lac de Nantua. Des recherches ont été engagées en fin de journée et ce matin, sans succès. Elles sont pour l’heure suspendues.

Hier, aux environs de 16h30, un pêcheur aperçoit deux baigneurs "couler" dans le lac de Nantua, dans l’Ain, le plus profond du département avec plus d'une quarantaine de mètres. Après avoir perdu de vue les deux individus et entendu du bruit, l’homme donne l’alerte : une trentaine de sauveteurs sont alors dépêchés sur place dont le Centre opérationnel d'incendie et de secours de l'Ain d’après nos confrères de France 3.

Les recherches, infructueuses, se sont stoppées hier soir à 22h avant de reprendre une partie de la matinée. Des plongeurs ont notamment inspecté le fond du lac à plus de 30 mètres, sans succès. Les recherches sont alors à nouveau suspendues : aucune disparition n'a été signalée et les sauveteurs n'ont pas trouvé de véhicule, ni d'objets personnels sur place.