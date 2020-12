Ain : porté disparu depuis lundi, un septuagénaire est activement recherché

L'homme de 74 ans a disparu lundi après-midi à Collonges, dans l'Ain.

Lundi, vers 17h, une alerte a été donnée auprès des secours afin de retrouver la trace d'un septuagénaire porté disparu dans la commune aindinoise de Collonges, relate Le Progrès.

L'homme de 74 ans n'a plus donné signe de vie depuis et, pour le moment, les recherches, terrestres et aquatiques, menées dans la foulée par une trentaine de pompiers mobilisés ont été infructueuses. Stoppées dans la soirée, celles-ci ont repris ce mardi matin.