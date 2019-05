Ain : les mesures de restriction d'eau se durcissent

La préfecture de l’Ain a annoncé ce mercredi un durcissement des mesure de restriction de l’usage de l’eau en raison de la sécheresse qui touche le département.

La préfecture de l'Ain a annoncé ce mercredi un durcissement des mesures de restriction des usages de l’eau. “Depuis plusieurs années consécutives, le secteur de la Dombes connaît des déficits pluviométriques conséquents, notamment en périodes automnale et hivernale. Le cumul de ces déficits entraîne une sécheresse hydrogéologique, c’est-à-dire une moins bonne recharge des aquifères”, ont déclaré les services de l'État. Le département a été placé en situation de vigilance dès le 15 mars dernier puis en alerte le 25 avril et les pluies de ce printemps n'ont pas permis d’inverser la tendance. En conséquence le préfet a décidé de placer le secteur “Dombes – Certines” (eaux souterraines) en situation d’“alerte renforcée” et de maintenir le reste des eaux souterraines du département de l’Ain en “vigilance”.