Ain : les contrôles vont s'intensifier dans les commerces et restaurants

Les contrôles des commerces s'intensifient dans l'Ain en cette année de Jeux olympiques.

À l'image du Rhône où les contrôles se multiplient depuis déjà plusieurs mois, avec à la clés de nombreuses fermetures administratives temporaires, la Direction départementale de la protection des populations de l'Ain assure se mobiliser pour "assurer la qualité de l'accueil et de l'expérience des touristes durant cette année de Jeux olympiques et paralympiques".

Les commerces de restauration et alimentaires ont ainsi été ciblés par la DDPP de l'Ain, tout comme les magasins de jouets et de textile, ainsi que les hôtel et lieux de loisirs.

Des vérifications sont effectuées principalement sur l'information du consommateur (affichage des prix etc.), les pratiques commerciales trompeuses portant notamment sur l'origine des produits ou encore leur composition, mais aussi la sécurité des prestations de service et de loisirs.

"Assurer la sécurité des estivants, protéger leurs intérêts économiques et contribuer à garantir un haut degré de confiance dans leurs actes d’achats concourent à maintenir l’attractivité touristique et économique du département de l’Ain", indique la préfecture.