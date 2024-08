Ain : le Festi des 2 Rives revient pour une 5e édition du 23 au 25 août

Le Festi des 2 Rives se tiendra du 23 au 25 août à Neuville-sur-Ain.

Le festival Festi des 2 Rives débutera le vendredi 23 août à Neuville-sur-Ain, sous la halle du champ de foire de Jujurieux à 18 h 30 avec deux premiers spectacles.

Samedi, la suite des festivités se déroulera au Parc des Peupliers de Neuville-sur-Ain avec des expositions dès 16 h puis une scène ouverte aux nouveaux talents à 18 h. Trois spectacles s'enchaîneront ensuite jusqu'à 22 h.

Enfin dimanche, toujours au parc des Peupliers, de nouvelles expositions seront présentées dans l'après-midi avant trois concerts et spectacles à partir de 16 h. L'entrée est libre le vendredi et le dimanche et la billetterie est ouverte pour la journée du samedi.