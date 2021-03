Ain : le chauffard qui a percuté un ado sur son scooter est toujours en fuite

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Le 2 mars dernier, Killian, 16 ans, travaillait en tant que livreur lorsqu'il a été percuté par un véhicule sans aucun phare allumé. Ce dernier prendra la fuite et reste toujours recherché.

Il est aux alentours de 20 heures le mardi 2 mars. Killian, adolescent de 16 ans, travaille en tant que livreur de pizzas pour se payer les prochaines vacances, rapporte le Progrès dans ses colonnes. Alors qu'il se trouvait sur son deux roues à hauteur de la commune de Crottet, un véhicule sans aucun phare allumé le percute dans un virage et prend la fuite. Killian, dans le fossé, réussit à prendre son téléphone pour prévenir sa mère qui alerte les secours. Sous le choc et incapable d'indiquer où il se situe, les pompiers arrivent à localiser le jeune homme grâce à la géolocalisation d'une application de son téléphone.

Un appel lancé pour retrouver le conducteur

Toujours dans le Progrès, la mère de Killian explique le calvaire de la situation. "Il est très choqué par l’accident, il ne va pas bien du tout. Il est traumatisé, dès qu’il ferme les yeux, il voit la voiture". Alors qu'il était de retour chez lui deux jours après l'accident, Killian a dû retourner à l'hôpital suite à des pertes de connaissance.

La mère de l'adolescent et son entraîneur de foot entreprennent de retrouver le chauffard grâce à l'aide des réseaux sociaux. La voiture serait une Renault Clio 2, possiblement de couleur marron. La voiture devrait avoir les traces du choc sur l'avant gauche de la carrosserie.

L'enquête est toujours ouverte et on ne sait, pour l'heure, toujours pas pourquoi l'homme roulait sans ses feux et pourquoi il n'a pas souhaité s'arrêter.