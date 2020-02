Ain : il percute un piéton puis jette sa voiture dans l'eau

Dans l'Ain, un conducteur qui avait percuté un piéton a pris la fuite. Pour tenter de cacher sa voiture, il l'a jetée dans une rivière.

Le 15 janvier, un conducteur percute un piéton qui traverse la route à Belley dans l'Ain. L'homme qui n'a plus de permis de conduire et n'est pas assuré prend alors la fuite. Selon le Progrès, il aurait décidé de cacher sa voiture en la jetant dans le Furans, un affluent du Rhône. Néanmoins le véhicule était trop haut pour être caché par l'eau. Blessée, la victime avait reçu trois jours d'ITT.

Selon les gendarmes de l'Ain, grâce au recoupement des images de vidéosurveillance de la ville et l'audition de témoin, le suspect a été identifié. Interpellé, il a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Selon les gendarmes, il aurait avancé pour explication qu'il n'était pas assuré et n'avait pas de permis de conduire. Remis en liberté, il sera jugé en mars pour blessures involontaires, conduite sans permis et défaut d'assurance.

Le véhicule a été retrouvé dans la rivière et sorti grâce aux plongeurs de la gendarmerie et un agriculteur du secteur.