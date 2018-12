Ain : il braque un magasin et redistribue les billets volés

A Arbent, dans l'Ain, un homme a braqué un magasin de vêtements avant de redistribuer le butin à des passants quelques mètres plus loin.

Non, il ne s'agit pas d'un remake de Robin des Bois, mais bien d'une scène plutôt étrange qui s'est déroulée à Arbent, dans l'Ain. A quelques kilomètres d'Oyonnax, un homme s'est rendu ce samedi 22 décembre dans un magasin de vêtements. Armé d'un couteau, il a menacé la vendeuse et l'a forcée à lui remettre l'intégralité de la caisse. Avant de partir, il a révélé son identité à la vendeuse, puis s'est dirigé vers une grande surface où il a tenu des propos incohérents, tout en distribuant aux passants les billets qu'il venait de dérober quelques instants plus tôt. Le Progrès rapporte que les services de sécurité ont alerté la police qui a interpellé le voleur. Sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits, l'homme a confié à la police avoir "pété un câble" suite à une dispute avec sa compagne.