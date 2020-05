Ain : espèce protégée, un jeune lynx relâché dans la nature

Un jeune lynx a été relâché dans la nature il y a quelques jours dans l'Ain. Espère très menacée, strictement protégée, le lynx est une espèce sauvage qui n'est pas dangereuse pour l'homme.

"Le lynx boréal, seul grand félin sauvage présent en Europe, est une espèce menacée et strictement protégée en France et dans le monde, dont la sauvegarde revêt un enjeu fort pour la préservation de la biodiversité dans notre pays", explique la Préfecture de l'Ain dans un communiqué.

"Il est rappelé que le braconnage d'une espèce protégée constitue un délit qui porte une atteinte grave à la biodiversité et qui est passible de peines dont la plus basse est de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende", poursuit la Préfecture.

Le lynx est une espèce sauvage qui n'est pas dangereuse pour l'homme.