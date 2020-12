Ain : des trafiquants de drogue arrêtés sur la route de Genève

Deux jeunes hommes ont été arrêtés dimanche après le déploiement d'un important dispositif policier composé notamment d'un hélicoptère.

Selon le journal Le Messager, des militaires de la compagnie de Saint-Julien et de l’escadron départemental de sécurité routière de la Haute-Savoie, appuyés par un hélicoptère et une équipe cynophile, ont mené une opération coordonnée de contrôle sur l’A40 dans le sens Mâcon/Chamonix ce dimanche 13 décembre. Deux jeunes, un majeur et un mineur âgé de 17 ans ont été arrêtés. Selon nos confrères, ils transportaient un peu plus de 2 kg de résine de cannabis depuis Oyonnax et se dirigeaient vers le bassin genevois. L’un des deux a essayé de prendre la fuite à pied pour se réfugier dans une zone boisée. Il a finalement été interpellé. En garde à vue, les deux suspects ont reconnu les faits. Le plus vieux de deux a été incarcéré dans l’attente de son jugement.