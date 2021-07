Ain : cinq personnes se blessent lors d'un feu d'artifice amateur

Dans la nuit de samedi 24 juillet au dimanche 25 juillet, des amis tirent des feux d'artifice depuis une terrasse. Blessés, ils ont été conduits à l'hôpital.

Âgées de 25 à 34 ans, et alcoolisées, cinq personnes ont tenté de tirer des feux d'artifice depuis leur terrasse à Frans dans l'Ain, rapporte Le Progrès. Les voisins ont donné l'alerte après avoir entendu une détonation. À l'arrivée des gendarmes, tous étaient blessés. La plus gravement touchée, une femme, a reçu un éclat dans l’œil et est brûlée au thorax.

L'utilisation de ce genre de feu d'artifice par des particuliers est strictement interdit au vu des risques. Une enquête est en cours pour déterminer la provenance du matériel utilisé.