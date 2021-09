Agicap, la start-up lyonnaise aux ambitions internationales

Les trois co-fondateurs d’Agicap. De gauche à droite : Sébastien Beyet, CEO – Lucas Bertola, CTO et Clément Mauguet, Chief of Global Expansion – Copyright : Agicap

La start-up lyonnaise Agicap, créatrice d'un logiciel de gestion de trésorerie pour PME, continue son expansion internationale. La société a déjà levé 100 millions de dollars en mai dernier.

Son capital s'élève maintenant à 121 millions de dollars. Agicap, la jeune société lyonnaise implantée dans le 9e arrondissement de Lyon ne s'en cache pas : elle ambitionne de devenir une licorne (entreprise valorisée à plus d'un milliard d'euros). Forte de son leadership européen, la start-up veut accélérer son expansion internationale grâce à sa levée de fonds de mai dernier, réalisée auprès de Greenoaks Capital. L'entreprise, en hyper-croissance et dont les revenus ont été multiplié par 10 en 18 mois, est aujourd'hui valorisée à plus de 500 millions de dollars.

Le député LREM de la sixième circonscription du Rhône Bruno Bonnell rencontrera les trois co-fondateurs la semaine prochaine.