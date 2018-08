Agenda : que faire à Lyon le week end du 10, 11 et 12 août ?

Après les orages des jours précédents, le calme est de retour sur Lyon ce week-end. De quoi sortir de chez soi et enfin profiter de son temps libre, avec la liste des meilleurs événements que Lyon Capitale a sélectionnés pour vous.

Le Sud de l'Italie s'invite à l'Opéra

À l'occasion du Festival du Péristyle, le groupe Télamuré, composé de trois musiciens originaires d'Italie du Sud, interprète son répertoire de musiques traditionnelles à l'Opéra de Lyon. Une ambiance sud-italienne va animer le parvis de l'Opéra, pour le plaisir du public et des passants sur la place de la Comédie.

Les 10 et 11 août, à 19h, à 20h15 et à 22h, Péristyle de l'Opéra à la place de la Comédie - Gratuit. Plus d'informations ici

L'Hôtel-Dieu se met à l'heure estivale

Le Grand Hôtel-Dieu se transforme en véritable lieu de détente cet été. Pendant 4 semaines, plusieurs espaces sont aménagés pour installer une ambiance de plage dans les cours et jardins du bâtiment. Terrain de pétanque, transats, parasols et bouées sont notamment au rendez-vous. Des installations gratuites, qui vous offriront une atmosphère estivale.

Du 23 juillet au 17 août, de 10h à 22h à l'Hôtel-Dieu - Gratuit. Plus d'informations ici

Admirer les oeuvres d'artistes régionaux

L'exposition "La Cité des Images" rassemble les photographies, dessins, sculptures, sons et vidéographies de 17 artistes qui exercent leur activité sur la même scène régionale, afin d'en présenter un seul ensemble artistique.

Tous les jours jusqu'au 1 septembre, de 14h30 à 19h dans la galerie Le Bleu du Ciel au 12 rue des Fantasques - Gratuit. Plus d'informations ici

Découvrir le secret des Canuts

Venez redécouvrir la ville de Lyon en menant une enquête et en soulevant toutes les énigmes qui se mettent en travers de votre chemin, lors du jeu de piste Le Secret des Canuts. Vous arpenterez les pentes de la Croix-Rousse à la recherche de la vérité.

Ce samedi 11 août, de 14h à 17h à la Croix Rousse, départ devant la statue du Sergent Blandan à la Place Sathonay - Gratuit pour les -7ans, 8€ pour les 7-10 ans et 10€ pour les +10 ans. Plus d'informations ici

Une escapade dans le jardin du musée des Confluences

Cet été, un atelier spécial vous emmène à la découverte du jardin du Musée des Confluences, à la pointe de la presqu'île. Vous pourrez admirer toute sa biodiversité avant d'en observer certains spécimens directement dans le musée.

Ce dimanche 12 août, de 16h30 à 18h au Musée des Confluences, 86 quai Perrache, Rendez-vous dans le hall d'accueil du musée 15 minutes avant le début de la visite - À partir de 6 ans, les enfants de -13 ans doivent être accompagnés d'un adulte - Tarifs de 6€ à 9€. Plus d'informations ici