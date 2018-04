Agenda : que faire à Lyon cette semaine ?

Changez-vous les idées et oubliez la reprise. Pour cette semaine de rentrée, Lyon Capitale a sélectionné pour vous une liste d'activités.

Lundi 23

Martin Luther King : le rêve brisé ?

La Bibliothèque de la Part Dieu rend hommage à Martin Luther King dans une exposition inédite, à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort. Les spectateurs pourront suivre sa lutte pour l’égalité entre noirs et blancs, de ses débuts jusqu’à son assassinat en 1968.

Jusqu’au 12 mai. Gratuit.

Laissez-moi respirer

Ben fait son grand retour dans une exposition à la galerie Anne-Marie et Rolland Pallade. Des œuvres de 1989 à 2017, mêlants image et mots. Pour tous ceux qui rêvent d’évasion et d’espace, l’exposition « Laissez-moi respirer » sera une bouffée d’air frais.

Jusqu’au 12 mai.

Mardi 24

La Garçonnière

Dans cette pièce avec Claire Keim et Guillaume de Tonquédec, vous suivrez la vie d’un petit employé new-yorkais. Pour obtenir une promotion, ce dernier prête son appartement à ses supérieurs, qui s’en servent comme garçonnière. Tout se passe bien, jusqu’au jour où il découvre que son patron a une liaison avec celle qu’il aime…

Mardi 24 avril. 20h30. De 38€ à 40€.

Brigitte

Décorée d’un double disque de platine et d’une victoire de la musique, Brigitte arrive à Lyon. En concert à la Bourse du Travail, le duo donnera un spectacle envoûtant et charmeur, façonné à son image. Sylvie Hoarau et Aurélie Saada sauront vous captiver avec leur fameux Et vous, tu m’aimes ?

Mardi 24 avril. 20h30.

Mercredi 25

We love arabs

Le coup de cœur du festival off d’Avignon vous donne rendez-vous au théâtre de la Croix-Rousse. Au programme : une chorégraphie imaginée pour parodier la collaboration entre juifs et arabes israéliens. Soulevant de nombreux clichés, le spectacle saura vous surprendre.

Jusqu’au 28 avril. De 13€ à 26€.

Le porteur d’histoire

Récompensé de deux Molières en 2014, Le porteur d’histoire est un feuilleton littéraire captivant, qui invite le spectateur à relire l’histoire. Tout commence à la mort du père de Martin Martin. Ce dernier trouve un carnet qui l’entraînera dans un périple à travers le temps.

Mercredi 25 avril. 21h30. De 17€50 à 27€50.

Jeudi 26

Taking Care of baby

Donna est accusée d’avoir tué ses deux enfants, à deux ans d’intervalle. Alors qu’elle est accusée, son mari la quitte. Mais Donna pourrait être atteinte d’une mystérieuse maladie, le syndrome de Leeman-Keatley. Taking Care of baby est une pièce qui mise sur l’ambiguïté des situations, le rapport déformé entre réalité et fiction, et la vérité de chaque protagoniste.

Jusqu’au 27 avril. 19h30. De 10€ à 12€.

Jeudi 26

Ciné-débat

Une occasion de (re)voir le film HER, mais aussi de participer à une conférence autour de la thématique intelligence artificielle et féminisme. Dans le cadre du off des Intergalactiques, un débat animé autour du genre et de l’IA vous attend.

Jeudi 26 avril. 20h30.

Vendredi 27

Visite des traboules

La Maison des Canuts vous invite à découvrir les traboules de la Croix-Rousse dans une visite commentée. Partant de l’atelier de tissage, les participants pourront partir explorer le 4e arrondissement de Lyon dans ses moindres recoins.

Vendredi 27 avril. 15h30. Gratuit pour les moins de 11 ans, 8€ pour les étudiants, 13€ pour les adultes.

The Web Conference

La métropole de Lyon accueille pour la deuxième fois The Web Conference, la grande conférence internationale axée autour du web et du numérique. La thématique : relier l’intelligence naturelle et l’intelligence artificielle. Au programme, des conférences, tables-rondes, et ateliers professionnels.

Du lundi 23 au vendredi 27 avril.

Samedi 28

Cinémas du Sud

L’Institut Lumière organise le festival Cinémas du Sud. Son objectif : donner une meilleure visibilité aux films de réalisation maghrébine et moyen-orientale. Pour la 18e édition du festival, Costa-Gavras sera le parrain. Cinéphiles, venez assister à ce festival des films du monde arabe.

Jusqu’au 28 avril. De 10h à 18h30. De 7€ à 9€.

La ville mode d’emploi

En partenariat avec le Musée Urbain Tony Garnier et son exposition La vie mode d’emploi, une exposition au parc République propose de retracer le développement urbain lyonnais tout au cours du 20e siècle. Les pratiques citadines y sont questionnées, et analysées.

Jusqu’au 20 mai.

Dimanche 29

Bar à bijoux

Pour les fervents de joaillerie, LOU.YETU revient à Lyon pour présenter sa collection La Parisienne. Un bar à bijoux éphémère, qui ne restera dans la ville que jusqu’au 29 avril. La marque s’installe dans le 6e arrondissement pour vous proposer en exclusivité ses nouvelles créations.

Jusqu’au 29 avril. De 11h à 18h30. Inscription obligatoire.

Dimanche en Famille

Comme tous les dimanches depuis le 11 mars, l’Institut Lumière vous invite à assister à la projection d’un film en VOSTFR. Au programme : La Forêt d’Emeraude, de John Boorman. Un film rendant hommage à la nature, à travers une histoire captivante dans la tribu d’indiens les Invisibles. À ne pas manquer, c’est le dernier Dimanche en Famille…

Dimanche 29 avril. 14h30. 4€ pour les moins de 14 ans, 7€50 pour les adultes.