Agenda : que faire à Lyon ce weekend des 15, 16 et 17 novembre ?

Agenda – S’il y a eu de la neige en cette fin de semaine, rassurez-vous ce weekend un temps plus clément sera au rendez-vous, ce qui devrait vous encourager à sortir. Que faire à Lyon ce weekend des 15, 16 et 17 novembre ? Découvrez notre sélection.

Concert pour les étudiants

L’Auditorium-Orchestre national de Lyon vous invite à partager un moment unique en cette 29e édition du Concert gratuit pour les étudiants. Pour l’occasion, les 104 musiciens de l’Orchestre national de Lyon feront voyager plus de 2000 étudiants, en les faisant (re)découvrir une perle musicale du 20e siècle : la Turangalîla-Symphonie de Messiaen. L’Orchestre de Lyon interprètera cette œuvre en compagnie de Jean-Yves Thibaudet au piano. Durée 75 minutes, restauration sur place par La Commune.

Vendredi 15 novembre de 18h30 à 22h

Auditorium-Orchestre national de Lyon, 149 Rue Garibaldi, Lyon 3

Concert réservé aux étudiants, gratuit sur réservation ici

Festival du film court de Villeurbanne

Pour cette 40e édition du Festival du Film Court de Villeurbanne, vous allez être servis. Pendant dix jours, baladez-vous entre immersion (réalité virtuelle, ciné-piscine), rencontres (cinéastes, producteurs, techniciens) et retour à l’enfance. Au programme : compétition européenne (41 films diffusés en présence de leurs auteurs), compétition animation (20 films avec des tables rondes et débats) mais aussi des séances spéciales (nuit de la fesse, comédie, battle documentaire, soirée WTF, ciné doudou).

Du 15 au 24 novembre à partir de 16h

Cinéma Le Zola, 117 Cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne

Tarifs : réduit pour tous 5,80€ (Pass Région accepté) / -14 ans 4,70 €

Ciné Doudou « Pat et Mat en hiver » : 3,70 € (enfants) / 4,70 € (adultes)

Intégrale des films primés : 8 € tarif unique

Longue Nuit de la Fesse : 15€ plein tarif / 10€ étudiants

Billetterie en ligne

Découvrez toute la programmation ici

Salon de l’étudiant

L’Etudiant donne rendez-vous aux lycéens et étudiants, concernés par l’élaboration d’un projet d’orientation dans les secteurs de la santé, du social, du paramédical, mais aussi dans les secteurs des arts, communication, numérique et commerce. Des professionnels de l’enseignement supérieur et de l’emploi seront présents autour de 3 salons, pour échanger notamment sur les diplômes porteurs, les métiers en vogue et les classes prépas.

Samedi 16 novembre de 9h à 17h

Centre de Congrès Cité Internationale, 50 Quai Charles De Gaulle, 69006 Lyon

Invitation gratuite sur : https://www.letudiant.fr/etudes/salons/agglomeration-lyon.html

Salon "Vivez Nature"

Le salon du bio, du bien-être et de l’habitat sain fête ses 20 ans. A cette occasion, les visiteurs pourront découvrir un large choix d’aliments permettant de concocter des repas savoureux et équilibrés, des produits et conseils pour entretenir son intérieur au naturel, ainsi que des produits pour prendre soin de soi tout en préservant la planète. Au programme, des parcours thématiques comme l’alimentation, l’artisanat, le jardinage et la beauté.

Vendredi 15, samedi 16, et dimanche 17 novembre de 10h à 19h

Eurexpo, Boulevard de l’Europe (entrée visiteurs), 69686 Chassieu

Tarifs : plein 5€ / réduit 3€ (pour toute inscription sur le site internet du salon) / gratuit pour les demandeurs d’emploi, invalides, étudiants et enfants de moins de 12 ans.

Billetterie en ligne

Découvrir le détail du programme ici

Salon "Sous les pavés la vigne !"

Rue89Lyon et Nouriturfu présentent la 6e édition du salon Sous les pavés la vigne ! Au programme : deux jours de dégustation, vente de vins bio, biodynamiques et naturels, mais également de bières et spiritueux. 70 vignerons de France et d’ailleurs seront présents pour vous présenter des vins d’Alsace, Bourgogne, Champagne, Beaujolais, Rhône… mais également d’Italie, Bulgarie, Géorgie. Des auteurs qui font l’actualité avec leurs ouvrages seront en dédicace, à l’image de Olivier Grosjean et Stéphan Lagorce. Côté food, il y aura : Les Dames de la Cantine, Profil Grec, È Così di Giusi (produits artisanaux de Sardaigne), Le Plateau de Manu (huîtres naturelles).

Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 19h

Palais de la Bourse, Lyon 2

Tarifs : entrée 10€ la journée / 15€ le pass 2 jours, billet coupe-file comprenant un verre griffé et l’accès à toutes les animations, dégustations, rencontres.

Billetterie en ligne

Vide Dressing à Port-Rambaud

Port Rambaud vous accueille pour la 3e édition de son Vide Dressing haut de gamme. Une journée prêt-à-porter, pour homme et femme, dans une ambiance cocooning. Même s’il fait un peu froid pour aller trainer à la Confluence, c’est l’occasion de dénicher la perle rare parmi une sélection de vêtements de marques, tout en profitant d’un cadre d’exception. Possibilité de se restaurer sur place.

Dimanche 17 novembre de 10h30 à 18h30

Port Rambaud, 37 quai Rambaud, Lyon 2

Entrée libre, vide dressing « plastic free » donc prévoir tote bags et autres sacs en tissu

Paiement uniquement en espèce ou via Lydia

Brunch québécois

Sortez votre chemise à carreaux et vos boots : HEAT vous propose de faire un petit tour dans le grand froid canadien, avec un brunch typique du pays des caribous. Au menu : traditionnelle poutine, pancakes au sirop d’érable, bagel au saumon et queue de castor. Et pour se réchauffer, le café du torréfacteur Mokxa et une sélection de thés. Sur réservation.

Dimanche 17 novembre de 11h30 à 16h

HEAT Lyon, 70 quai Perrache, Lyon 2

Tarifs : adulte 20€ / enfants -12ans 10€

Billetterie en ligne

Journée des enfants dans les PATHE de Lyon

Pour cette nouvelle édition de la Journée des enfants, une journée exceptionnelle placée sous le signe de l'animation dans 3 cinémas lyonnais et de nombreuses surprises vous attendent. Découvrez deux films en avant-première : La famille Addams et SamSam, et redécouvrez le film culte Ratatouille.

Dimanche 17 novembre

Cinémas partenaires : PATHE Bellecour, PATHE Carré de soie et PATHE Vaise

Séances à 11h (SamSam), 14h (Ratatouille) et 16h30 (La famille Addams)

Plus d’informations et réservation des places ici

Vide Grenier du geek

On ne change pas un concept qui fait des heureux : le Vide Grenier du Geek revient pour une 18e édition. Vous pourrez y dénicher consoles et jeux vidéo, comics, bandes dessinées, jeux de société, DVD, figurines, goodies de séries TV…

Dimanche 17 novembre de 10h30 à 17h

MJC Monplaisir Le Karbone, 25 avenue des Frères Lumières, Lyon 8

Entrée libre