Affaire Barbarin : 4 ans pour écarter définitivement Preynat

Le 7 mars, le cardinal Barbarin a été condamné à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineur. S’il a fait appel, sa condamnation a marqué un tournant, après plus de quatre ans de tergiversations de la part du patron du diocèse de Lyon, comme le prouve un nouveau document récupéré par Lyon Capitale.

Accusé d’abus sexuels sur plus de 80 enfants, l’abbé Preynat, qui avait fait part de son penchant pédophile à sa hiérarchie dès le séminaire, n’a été déchu de tout ministère qu’en février 2018. C’est ce que prouve une note que nous nous sommes procurée, signée de la main de Nicolas de Boccard. Le président du tribunal ecclésiastique y écrit que “Bernard Preynat a été écarté de tout ministère par décret du cardinal-archevêque de Lyon, en date du 14 février 2018”. Soit deux ans et demi après le communiqué du diocèse annonçant que des plaintes ont été déposées contre “un prêtre pédophile” et que “ce prêtre n’a plus aucune responsabilité pastorale et tout contact avec les mineurs lui a été interdit”.