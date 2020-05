Aéroport de Lyon : Volotea ouvre trois nouvelles destinations cet été

La compagnie aérienne va proposer trois nouvelles liaisons au départ de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry cet été.

La compagnie aérienne Volotea a annoncé ce jeudi dans un communiqué qu'à partir de cet été elle proposera trois nouvelles liaisons au départ de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Des vols à destination de trois aéroports corses : Ajaccio, Bastia et Figari. Chaque destination sera desservie sept fois par semaine. La compagnie a également annoncé la reprise des vols dès le 16 juin.

De son côté, l’aéroport Lyon-Saint Exupéry se prépare à accueillir de nouveau ses passagers à partir du 8 juin avec des vols Air France vers 11 destinations :

À partir du 8 juin : Nantes, Bordeaux, Toulouse

À partir du 15 juin : Brest, Biarritz, Caen, Lille, Nice, Rennes et Strasbourg

À partir du 22 juin : Pau

Chaque destination sera desservie 3 fois par semaine les lundis, vendredis et dimanches. Par ailleurs, la compagnie Twin Jet annonce aussi la reprise des vols, 2 fois par semaine, vers Zurich (mercredi et jeudi) et Stuttgart (mardi et jeudi) à partir du 15 juin.