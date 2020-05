L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry va rouvrir ses portes début juin

Après la période de confinement, l'aéroport de Lyon va rouvrir ses portes à partir du 8 juin prochain.

L’aéroport Lyon-Saint Exupéry se prépare à accueillir de nouveau ses passagers prochainement. La reprise se fera à partir du 8 juin avec des vols Air France vers 11 destinations :

À partir du 8 juin : Nantes, Bordeaux, Toulouse

À partir du 15 juin : Brest, Biarritz, Caen, Lille, Nice, Rennes et Strasbourg

À partir du 22 juin : Pau

Chaque destination sera desservie 3 fois par semaine les lundis, vendredis et dimanches. Par ailleurs, la compagnie Twin Jet annonce aussi la reprise des vols, 2 fois par semaine, vers Zurich (mercredi et jeudi) et Stuttgart (mardi et jeudi) à partir du 15 juin.

Des mesures de sécurité sanitaires vont être mise en place dont “le port obligatoire du masque pour les passagers (à partir de 11 ans), la gestion des flux pour réduire la densité dans les différents espaces, le respect de la distanciation physique dans les files d’attente (qui sera assuré à travers la mise en place d’un marquage au sol), la mise à disposition des passagers de bornes de gel hydroalcoolique ou encore le renforcement du nettoyage, de la désinfection et de l’aération des espaces au sein de l’aéroport”, explique la direction de l'aéroport lyonnais.

Des distributeurs de masques vont être installés au sein de l’aéroport Lyon Saint Exupéry. Durant les tout premiers jours de reprise du trafic, des masques seront offerts aux passagers qui n’en ont pas.