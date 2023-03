Aéroport de Lyon : des vols toute l'année entre Lyon et Montréal

La compagnie aérienne Air Transat a annoncé qu'elle proposerait des vols directs entre Lyon et Montréal toute l'année, dès l'hiver prochain.

C'est une première. Aucune autre compagnie aérienne ne proposait jusqu'ici des vols annuels entre Lyon et Montréal au Canada. Déjà positionnée sur les vols d'été, la compagnie aérienne canadienne Air Transat a annoncé qu'elle ouvrirait de nouveaux vols dès l'hiver prochain. L'idée est de permettre à une clientèle nord-américaine d'accéder aux stations d'hiver des Alpes, en passant par l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. "Nous sommes ravis de répondre à la demande croissante entre le Canada et la France, ce qui profitera aussi bien aux amateurs de sports d'hiver qu'aux voyageurs d'affaires et à la communauté des expatriés", souligne Michèle Barre, gestionnaire des recettes et de la tarification d'Air Transat.

Jusqu'à 3 vols directs par semaine

Dès l'hiver prochain, la compagnie québécoise proposera donc trois vols directs par semaine, le mercredi, le vendredi et le samedi. Air Transat commercialise déjà jusqu'à sept vols par semaine entre Montréal et Lyon l'été. Les nouveaux vols sont opérés par des Airbus A321LR.